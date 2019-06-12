أحمد موسى: نفاد تذاكر مباراة مصر الافتتاحية في كأس الأمم

أعلن الإعلامي أحمد موسى، نفاد تذاكر المباراة الأولى لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي يواجه فيها نظيره منتخب زيمبابوي، مشيرا إلى أن الإقبال على شراء التذاكر تاريخي، وستاد القاهرة سيكون ممتلئ بالكامل في المباراة الافتتاحية.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن النظام الجديد لبيع التذاكر يسهل البيع على المواطنين بدلا من الوقوف في "طوابير" في طقس حار مثلما كان يحدث في السابق، متابعا: "اللي عاوز يلحق تذاكر الماتشات الجاية لمصر يلحق أول ماتش اتحجز بالكامل خلاص".

وطالب الجماهير بحمل علم مصر والهتافات طوال الـ90 دقيقة في كافة مباريات المنتخب بالبطولة، لحثهم وتحفيزهم على تحقيق الفوز في جميع المباريات.

وأسفرت قرعة كأس أمم أفريقيا 2019، عن وقوع منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى، رفقة منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.