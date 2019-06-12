قال الإعلامي أحمد موسي، إن القوات المسلحة قدمت دعما كبيرا لصناع فيلم "الممر"، ليخرج بالشكل الرائع الذي شاهده المواطنون في دور العرض، مشيرا إلى أن الفيلم استُخدم فيه ذخيرة حية لأول مرة في السينما المصرية.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الممثلين المشاركين في الفيلم كانوا يعاملون كضباط وليس ممثلين، وكانوا يخضعون لتدريبات الجيش، ليستطيعوا تجسيد الأدوار بشكل مميز.

فيلم "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، شارك في كتابة الحوار إلى جانب أغاني الفيلم الشاعر أمير طعيمة، بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد صلاح حسني، أحمد فلوكس، أحمد رزق، محمد فراج، محمد جمعة، محمد الشرنوبي، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، إنتاج هشام عبدالخالق.