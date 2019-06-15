أعلنت اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات الغرفة التجارية بجنوب سيناء نتائج التصويت التي جرت في 4 مدن على مستوى المحافظة "الطور، شرم الشيخ، دهب، ورأس سدر".

وجرت الانتخابات داخل مقر الغرفة بطور سيناء اما باقي المدن جرت الانتخابات داخل مجالس المدن تحت اشراف قضائي كامل.

وصرح محمد التهامي، المتحدث الإعلامي باسم الغرفة التجارية، بأن إجمالي أصوات الناخبين بلغ 106 أصوات فقط من اجمالي 4 آلاف صوت وبلغت نسبة التصويت 3.7%، عدد المرشحين لمجلس الإدارة بلغ 9 مرشحين تم اختيار 7 فقط هم هشام محمد خضير 83 صوتًا، عيد محمد ابراهيم 98، سليمان جمعة مبارك 97، محمود محمد ذكي 90، فرح كامل 90 صوتًا، عوض باسا عسران 91 صوتًا، محمد ربيع محمد 97 صوتًا.

وخرج من السباق عادل النجار، وعبلة محمد، بعد أن حصلا على أقل الأصوات، جاءت مدينة الطور في المرتبة الأولى بإجمالي 82 صوتًا، شرم الشيخ 7، دهب 11، رأس سدر 6.

يذكر أن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء له الحق في تعيين 7 أعضاء في مجلس إدارة الغرفة، ليصل بذلك إجمالي عدد أعضاء مجلس الإدارة 14، يختار من بينهم رئيس للغرفة ونائبين وأمين الصندوق وأمين مساعد.