انتهت، مساء السبت، أعمال فرز صناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات الغرفة التجارية في الوادي الجديد، بعدما أدلى 548 ناخبا وناخبة بأصواتهم أمام لجنتين بمركزي الخارجة وباريس بنسبة تصويت وإقبال 17.8%.

وقال معاذ عبدالرحيم، وكيل مديرية التموين بالوادي الجديد، إنه تنافس 11 مرشحا على مجلس إدارة الغرفة التجارية بالوادي الجديد، وأسفرت عملية فرز الأصوات عن فوز 5 أعضاء وهم، عبد الخالق عرابي عبدالله بـ328 صوتا، وعربي كامل يماني بـ307 أصوات، وعزت أنور الشاذلي بـ278، عيد محمد حمود بـ302، محمد رفاعي بيومي بـ271 صوتا، بينما حصل أحمد عبدالرحيم مخيمر على 168 صوتا، وأحمد محمد أحمد دويدار 177، حسين أحمد إبراهيم 144، ومحمود زين عبدالحافظ 148، وماجد محمد حسن 26، وبخيت عيد بخيت 173 صوتا.

وأضف معاذ، أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بلجنة مركز الداخلة 211 صوتا، منهم 188 صحيحا و23 باطلا، من إجمالي 1089 لهم حق التصويت، و281 ناخبا وناخبة بلجنة مركز الخارجة منهم 16 صوتا باطلا من إجمالي 1989 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت ليصبح إجمالي الناخبين على مستوى لجنتي الانتخاب بالوادي الجديد، 492 ناخبا وناخبة بنسبة تصويت 16%.