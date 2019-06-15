عرض الإعلامي محمد الباز في أثناء تقديمه برنامج "90 دقيقة" على شاشة "المحور"، فيديو، للمتحدثة باسم الخارجية القطرية، لؤلؤة الخاطر، خلال استضافتها على شاشة "دويتش فيله" الألمانية، حيث كانت تتهرب من أسئلة المُحاور عندما سألها عن دعم قطر للإرهاب.

وحوَّلت "الخاطر" مجرى الحوار إلى الحديث عن الدول المقاطعة لقطر، إلا أن مقدم المحاور عاجلها بألا تسرد الوقائع التاريخية المعروفة، وتلتزم بالإجابة على السؤال.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل سألها المحاور عن العملية الديمقراطية في قطر وكيفية تدنيها، إلا أنها عادت مرة أخرى للحديث عن المقاطعة، محاولة تغيير مجرى الحديث.