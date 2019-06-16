شكرت الكاتبة فاطمة المعدول، زوجة الكاتب لينين الرملي، الرئيس عبدالفتاح السيسي على الهواء، وكذلك وجهت الشكر والتقدير للشعب المصري بأكمله لاهتمامهم بالحالة الصحية لزوجها، موضحة أنه يعاني من المرض منذ عامين لكن الأسرة لم تذع الأمر باعتباره شأنا خاصًا.

وأضافت "المعدول"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أرسلت لجنة لمتابعة احتياجات زوجها بناءً على تعليمات الرئيس، نافية اتهامها للجهات الرسمية والفنية بالتقصير.

وتابعت: "بقاله سنتين عيان وإحنا محبناش نزعج حد ولا نتكلم، لأننا افتكرنا تعبه شأن عائلي بس اكتشفنا بعد كده أنه شأن وطني، ولم ندن أي جهة على تقصيرها فنحن لم نطلب من أحد أي شيء".