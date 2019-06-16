في محاولة لتوفير النفقات اللازمة لعلاج شهدي نجل الشاعر الراحل نجيب سرور، تواصلت الأسرة مع الكاتب الصحفي محمد شعير لإيجاد طريقة ملائمة لعرض تراث سرور للبيع لإحدى المؤسسات الثقافية المصرية أو العربية، أو أحد رجال الأعمال، من أجل الحصول على الأموال اللازمة لتمويل مصاريف علاج شهدي نجيب سرور، الذي يتلقى العلاج من مرض سرطان الرئة بأحد مستشفيات الهند.

وقال شعير لـ"الوطن" إنَّ هذه الخطوة جاءت بعد محاولات سابقة لجمع مصاريف العلاج آخرها كان فتح حساب تمويل جماعي على أحد المواقع المعروفة دولياً، إلا أنَّ التبرعات لم تكمل الـ4 آلاف دولار بينما تصل تكاليف العلاج إلى 50 ألف دولار أمريكي.

وأوضح شعير أنَّ الأرشيف الخاص بنجيب سرور يضم العديد من مخطوطات لأعمال غير منشورة: روايات وقصائد ودراسات، ويوميات، المخطوط الكامل والمسودات الأولى لكتابه عن ثلاثية نجيب محفوظ فضلاً عن مجموعة من الرسائل المتبادلة بينه وبين عدد من أبرز مخرجى المسرح المصري: كرم مطاوع وسعد أردش، آخرين.