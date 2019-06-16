وجهت المطربة الإماراتية أحلام، رسالة إلى حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعدما شاركت في حفل زفاف أبنائه، قالت فيها: "أبارك لسمو سيدي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، وسمو الشيخة هند بنت مكتوم لزفاف أنجالهما، سمو الشيوخ: حمدان ولي عهد دبي، وأحمد، ومكتوم"،

وأضافت "أحلام"، عبر موقعها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "ربي يحفظهم ويتمم عليهم".

وشكرت أحلام حاكم دبي على مشاركتها في حفل الزفاف، قائلة: "تشرفت أنني كنت الفنانة العربية التي تشرفت بالغناء في هذا الحفل الكبير، والذي أعتبره تشريفا ووساما على صدري، ربي يتمم عليكم يارب، وهذا اليوم فعلا فرحة وطن".

واحتفت دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس الماضي، بأفراح أبناء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.