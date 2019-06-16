قال الفنان حسن الرداد إنّه يحضر حاليا لفيلم سينمائى جديد بمثابة "مفاجأة"، ويستعد لموسم رمضان المقبل بمسلسل جديد، خاصة بعد نجاح مسلسله الأخير "الزوجة 18" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2019.

وأضاف الرداد خلال لقاء مع الإعلامي عمرو الليثي مقدم برنامج "واحد من الناس" على قناة النهار، أنّه منذ بداية مشواره الفني وهو حريص على تقديم الأشكال والألوان والشخصيات المختلفة، رافضا حصره في دور معين، لهذا قدّمت دورا رومانسيا في "آدم وجميلة"، وأيضا دوره في مسلسل الدالي أمام الراحل نور الشريف.

واستضاف الليثي خلال حلقة "واحد من الناس"، نجوم مسلسل "الزوجة 18"، وهم حسن الرداد، ناهد السباع، وآية سماحة، والمخرج مصطفى بكري.