تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 16 يونيو في عدد من البنوك الخاصة والحكومية، وتقدم "الوطن" متوسط سعر اليورو على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 18.72 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.72 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول 18.85 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

كما سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 18.70 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر إيران التنمية

سجل سعر اليورو في بنك مصر إيران التنمية 18.63 جنيه للشراء و18.86 جنيه للبيع.