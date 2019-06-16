"عطاء بلا حدود" تكتسح انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية للمرة الثالثة

اكتسحت قائمة "عطاء بلا حدود" انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية للمرة الثالثة على التوالي، بقيادة المهندس أحمد رعب، وفازت القائمة بكامل مقاعد الغرفة على منافسهم التقليدي "قائمة التطوير".

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة من مقرها بالنادي الاجتماعى باستاد المنصورة الرياضى اليوم، فوز قائمة "عطاء بلا حدود" بأكثر من 95% من أصوات الناخبين.

وفاز بالانتخابات كل من المهندس أحمد رعب، رئيس مجلس إدارة الغرفة السابق، ومدحت الفيومي، وسامي سلطان، وثروت فتح الباب، وإبراهيم يحيى أبو الفتوح، والسيد حمد التهامي، ووليد فرعون، وحاتم المير.

وأجريت الانتخابات في 6 لجان داخل 5 مقرات بالمحافظة هي "المنصورة بندر ومركز، وميت غمر، والسنبلاوين، وطلخا، ومنية النصر"، وبلغ عدد من لهم حق التصويت المسددين للاشتراك 41 ألف ناخب، من إجمالي 180 ألف تاجر بالدقهلية .