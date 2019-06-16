قال المحاسب عبدالفتاح شرف وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، إن مواقع الاستلام الـ15 من الهناجر والشون والصوامع على مستوى المحافظة تسلمت 135284 طن و734 كجم من محصول القمح من المزارعين، حتى صباح اليوم.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالفيوم، لـ"الوطن"، اليوم، أن صوامع طامية التي تضم 12 خلية، تسلمت 34624 طنا و677 كجم من محصول القمح، وصوامع قصر الباسل التي تضم 12 خلية، تسلمت 35786 طن و495 كجم من محصول القمح حتى صباح اليوم.

وأوضح وكيل الوزارة، أن السعة التخزينية للصوامع والشون والهناجر بالمحافظة، خلال الموسم الحالي تقدر بنحو 209460 طن من محصول القمح.