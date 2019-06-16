فوز 8 مرشحين في انتخابات الغرفة التجارية ببورسعيد

أعلن منتصر فتحي مدير عام قطاع الاتفاقيات التجارية الخارجية بوزارة الصناعة، والمشرف على انتخابات الغرفة التجارية ببورسعيد، نتيجة فرز الأصوات في الانتخابات بفوز 8 مرشحين من 31 مرشح، خاضوا الانتخابات بمقر صالة 6 أكتوبر الرياضية باستاد بورسعيد.

وقال إن المرشحين الفائزين هم: أشرف عبد الغني بيومي بـ1368 صوت، وحسن محمد حسن رحيم بـ1308 صوت، وعبده محمد محمد رضوان بـ1267 صوت، وعضو السعيد السيد قوطة بـ1149 صوت، وأحمد سليمان عمر سليمان عصفور 1145 صوت، ومحمد محمد حسن رحيم 1123 صوت، وميمي عطا عوض الجندي 1121 صوت، ومحمد محمد حسن محمد جاد بـ1047 صوت.

وأوضح أن إجمالى من لهم حق التصويت 43025 ناخب، وحضر منهم 3111 ناخب، وعدد الأصوات الصحيحة 2916، وعدد الأصوات الباطلة 195، بنسبة الحضور 23.7%.

وأبدى "فتحي" ملاحظاته من بعض المرشحين والناخبين في التطاول بالألفاظ والمعاملة السيئة لممثلي ورؤساء اللجان الفرعية، مشيرا إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات تحملت فوق طاقتها من المرشحين للانتهاء من الفرز في أسرع وقت بشفافية ودقة، ولكن تعاملهم السىء وعدم تعاونهم معا لاختيار ممثلين من المرشحين لحضور الفرز والمشاركة في متابعته ومراقبته جعل النتيجة تتأخرمن جانب أخر.

وقال محمد حسنين الأمين العام للغرفة التجارية ببورسعيد، إن المرشحين الفائزين يمثلوا نصف مجلس الإدارة لوجود 8 أخرين سوف يتم تعينهم من قبل وزير التجارة والصناعة، والمحافظ اللواء عادل الغضبان لاستكمال الأنشطة الأخرى كالملاحة والسياحة، ليصبح إجمالي عدد مجلس إدارة الغرفة 16 عضوًا، مؤكدا أن الانتخابات أجريت في 10 لجان من بينها 2 للشركات و8 آخرين للأفراد، وتمت عملية فرز الأصوات فور الانتهاء من التصويت.