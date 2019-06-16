أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية في الإسكندرية، منذ قليل، النتيجة النهائية لفرز أصوات الناخبين في انتخابات مجلس إدارة الغرف التجارية.

فازت قائمة "تواصل وعطاء" التي يتصدرها أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بمصر، الذي حصل على 3587 صوتا، وحصل أحمد حسن على 3543 صوتا، وحصل عمرو مصيلحي على 3539 صوتا، وحصل أحمد محمد صقر على 3536 صوتا، وحصل محمد على مسعد فتح الله 3494 صوتا، وحصل محمد السيد زكي المازني على 3482 صوتا، وحصل محمد حسين ماهر حفني على 3475 صوتا، وحصل شريف بقطر على 3466 صوتا، وحصل عمر خميس العنيمي على 3455 صوتا.

وخرج 7 مرشحين مستقلين من ماراثون انتخابات الغرفة، وحصل أشرف مصطفى السيد سلامة على 212 صوتا، وحصل عبد الناصر محمد فرحات على 189 صوتا، وحصل خالد سليمان محمد فهمي على 165 صوتا، وحصل جابر محمد عثمان على 160 صوتا، وحصل حازم مصطفى السيد المنوفي على 158 صوتا، وحصل سمير محمود صديق على 146 صوت، وحصل محمد عبد المجيد أبو الفتوح على ١١٧ صوتا.

يذكر أنه أجريت الانتخابات داخل مقر الغرفة التجارية بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، في تمام الثامنة صباحا، داخل 10 لجان وبواقع 30 مندوبا، و3 علي كل صندوق.

وشهدت الأنتخابات إقبالا كثيفا من قبل تجار وأعضاء الغرفة، وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، كما شهدت الأجواء أمام مقر الغرفة، حالة من الغليان بين أنصار المرشحين، حيث الهتافات، والغناء بأساميهم، وجاءوا أنصار قائمة "تواصل وعطاء" التي يتصدرها أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية بمصر، يرتدون ستارات صفراء مدون عليها أسم القائمة من الأمام وبالخلف أسماء أعضاءها، أما أنصار المرشحين المستقلين، فيرتدون قمصان بيضاء عليها صور مرشحينهم.

وانقسم المرشحين بين قائمة "تواصل وعطاء" والتي تضم عدد 9 مرشحين على رأسهم أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، و8 من كبار التجار ورجال الأعمال بالإسكندرية، هم "محمد فتح الله، عمرو مصيلحي، عمر الغنيمي، أحمد حسن، أحمد صقر، محمد المازني، محمد حنفي".

أما القسم الأخر فهم 10 مرشحين مستقلين يتصدرهم الدكتور سمير صديق، ومعه كلاً من "حازم مصطفى المنوفي، جابر محمد عثمان، أشرف مصطفى سلامة، عبدالناصر فرحات، ناصر السيد خليل، خالد سليمان، سامية مصطفى، محمد عبدالمجيد، خالد رمضان حسنين".