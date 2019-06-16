تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في مصنع بلاستيك بمنطقة أبو المنجا دون وجود مصابين أو خسائر في الأرواح.

وأخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل مصنع بلاستيك ملك "بشوي. م. م" مقام على مساحة 300 متر والتهمت النيران مخلفات بلاستيك أعلى سطح المصنع.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين بالمنطقة.

وجرى انتداب المعمل الجنائي بمديرية أمن القليوبية لمعاينة الحريق وتكليف إدارة البحث الجنائي بسرعة التحريات عن أسباب الحريق

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.