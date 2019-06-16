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رئيس بعثة السنغال: صلاح وماني من أقوى الثنائيات في التاريخ

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رئيس جامعة القناة يتفقد لجان الامتحانات بالكليات

رئيس جامعة القناة يتفقد لجان الامتحانات بالكليات

وزير الزراعة: "إيفاد" يركز على تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين

وزير الزراعة: "إيفاد" يركز على تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين

عاجل| أبوالغيط في الخرطوم لعقد مباحثات مع المجلس العسكري السوداني

عاجل| أبوالغيط في الخرطوم لعقد مباحثات مع المجلس العسكري السوداني

انطلاق فعاليات أنشطة الإجازة الصيفية بمكتبة مصر العامة في الزقازيق

انطلاق فعاليات أنشطة الإجازة الصيفية بمكتبة مصر العامة في الزقازيق

24 يونيو.. "العربية للتنمية" تنظم ورشة عن تناول الإعلام للقضايا الصحية

24 يونيو.. "العربية للتنمية" تنظم ورشة عن تناول الإعلام للقضايا الصحية

مدبولي: مصر تستحق التواجد بقوة في سوق العقار العالمي

مدبولي: مصر تستحق التواجد بقوة في سوق العقار العالمي

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فيديو| بيحب الكشري ويبكي لما يخسر.. أصدقاء صلاح يسردون ذكريات الطفولة

تكييف يدوى بدون تكلفة حيلة «ماهر» لمواجهة الحر

تكييف يدوى بدون تكلفة حيلة «ماهر» لمواجهة الحر

خطوات التسجيل إلكترونيا لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

خطوات التسجيل إلكترونيا لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

جلسات سرية لدعم السوريات نفسياً فى مركز شباب العبور

جلسات سرية لدعم السوريات نفسياً فى مركز شباب العبور

بأصوات «هنيدى» وأمينة رزق.. «الفارس والأميرة» أول فيلم رسوم متحركة مصرى فى السينما

بأصوات «هنيدى» وأمينة رزق.. «الفارس والأميرة» أول فيلم رسوم متحركة مصرى فى السينما

نسرين أمين:اشتريت ملابس شخصية «شقة فيصل» من محلات فيصل.. وتعمدت الظهور بـ«مكياج ثقيل»

نسرين أمين:اشتريت ملابس شخصية «شقة فيصل» من محلات فيصل.. وتعمدت الظهور بـ«مكياج ثقيل»

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