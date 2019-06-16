كشفت الأجهزة الأمنية في الجيزة، لغز سرقة 700 ألف جنيه من خزينة مصنع في المنطقة الصناعية بأكتوبر، إذ ذكرت التحريات والتحقيقات أنّ وراء الحادث تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة، وتمكنت القوات من ضبط أفراد التشكيل الذي يضم 5 متهمين.

ووجّه مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

وأوضحت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أنّ الواقعة بدأت بورود بلاغ لقسم ثان أكتوبر من "مصطفى ع" (28 عاما)، صاحب مصنع لإنتاج المواد البلاستيكية، الكائن بالمنطقة الصناعية قطعة 413 أكتوبر، باكتشافه كسر الخزينة وسرقة 700 ألف جنيه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر تحت قيادة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم محمد داود رئيس المباحث، وتبيّن من خلال الفحص والتحري أنّ وراء الواقعة تشكيل عصابي يتزعمه سائق يتردد على الشركة، وآخر من ذو النوعيات الإجرامية الخطرة، وهم "أحمد ح" (35 عاما) سائق يتردد على الشركة، و"أحمد س" مطلوب للتنفيذ عليه في جنايتي سلاح ناري، و"محمد ج" الشهير بـ"كبده" (28 عاما) عاطل، و"رمضان ص" (40 عاما) عاطل، و"محمد ص" (28 عاما) سائق.

وبتقنين الإجراءات وتكثيف التحريات، ألقت المباحث تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، القبض على المتهمين وبحوزتهم بندقيتي آليتين، وأجنة ومطرقة وسيارتين لتنفيذ جريمتهم، وأرشدوا عن 400 ألف جنيه من المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.