أحال الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، 29 حالة غش من طلاب الجامعة لمجلس التأديب لضبطهم متلبسين بالغش خلال أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2018- 2019 لاستخدامهم وسائل الغش المختلفة من ورق خارجي ومساطر واستخدام سماعات الهاتف المحمول.

وجاءت حالات الغش على النحو التالي: 2 حالة غش بكلية الفم والأسنان و5 حالات بكلية التربية وحالة واحدة بكلية الزراعة وحالتان بكلية التربية الرياضية و3 حالات بكلية الحقوق وحالة واحدة بكلية العلوم والآثار و7 حالات بكلية التجارة و3 حالات بكلية الآداب و4 حالات بكلية التربية النوعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الامتحانات بكليات الجامعة وفروعها بالأقصر والغردقة سجلت هدوءا ملحوظا وتسير وفق قواعد وإجراءات الامتحانات مع مراعاة توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم، مضيفا أن الجامعة وفرت كل وسائل الراحة للطلاب داخل اللجان وأن الكنترولات تباشر أعمالها أولا بأول في التصحيح.