قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن المدارس الحكومية المصرية هي المستهدفة من تطوير منظومة التعليم، حيث إنه حال صبر الطلاب على نظام الذي يسير عليه الصف الأول الثانوي حاليا، وتم التعود عليه سيستطيع الطلاب في المدارس الحكومية حل أسئلة الامتحانات الخاصة بالمدارس الدولية والأجنبية في مصر، وسيكون مستواه في نفس مستوى زميله في المدارس الأجنبية.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن نظام الصف الأول الثانوي حاليا يصب في مصلحة الطلاب ولا يتعارض مع درجات دخول الجامعة، حيث إن درجات الصف الأول الثانوي ليست محسوبة ضمن درجات دخول الجامعة.

وتابع: "بإذن الله نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي هترضي الطلاب بنسبة 98%".