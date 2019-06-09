مصدر بـ"التعليم": نتيجة "أولى ثانوي" الأحد المقبل

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة امتحان شهر مايو لطلاب الصف الأول الثانوي سوف يتم الإعلان عنها بداية الأسبوع المقبل، مرجحا أن يكون يوم الأحد.

وأكد المصدر أن أعمال التصحيح تجري حاليا على قدم وساق، حيث يتم اتباع طريقة جديدة للتقييم ومنح الدرجات للطلاب.

وعن نسب النجاح والرسوب في الامتحان، شدد المصدر على أن هذا الكلام أصبح "قديما" ولا يجوز تكراره مع بدء تطبيق نظام التعليم الجديد، والذي يعمل بتقنيات حديثة تضع أمام الطلاب أكثر من فرصة لعبور نسبة النجاح والرسوب، نظرا لتضمين أسئلة الامتحان عدد من الأسئلة "العامة" التي يجوز فيها منح الإجابة للطلاب حال وضع أي إجابة.