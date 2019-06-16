كشفت السيدة سحر زوجة الشاعر الراحل مجدي النجار، عن أنّ زوجها رفض كتابة أكثر من كوبليه واحد في أغنية "بالحب اتجمعنا" للفنان عمرو دياب، والتي اختيرت كأغنية دورة الألعاب الإفريقية للعام 1991، واُعيد توزيعها موسيقيا قبل أيام احتفالا بتنظيم مصر كأس الأمم الإفريقية.

وقالت سحر لـ"الوطن" إنّ عمرو طالب مجدي بكتابة أغنية خاصة للقارة الإفريقية لغنائها خلال حفل الافتتاح باستاد القاهرة، فجلس مجدي وكتب الكوبليه الأول بالحب اتجمعنا، وحين استمع عمرو له أُعجب به للغاية، وطالب مجدي باستكمالها، فقال له "إنّ شاء الله".

وأضافت زوجة النجار أنّ مجدي ظلّ يقنع عمرو بأنّه سيستكمل الأغنية، لكنه كان مقتنعا بأنّ الأغنية لا تحتمل 3 كوبليهات، وأنّ الكوبليه الذي كتبه يكفي، بسبب وجود كوبليهات إنجليزية وفرنسية، وزادت: "مجدي كان له نظرة بأنّ أغنية البطولة تختلف عن الأغنية العاطفية، كما أنّه كان يجهز وقتها لزواجنا".

وأغنية "بالحب اتجمعنا" أو "إفريقيا"، كلمات مجدي النجار، والكلمات الإنجليزية لشيرين رضا، والكلمات الفرنسية لمودي الإمام الذي وزّعها موسيقيا.