قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد اليوم الأحد، إن المحافظة تعمل حاليا على زيادة المساحات من المحاصيل الغذائية الزيتية، خاصة أن هناك عليها طلبا كبيرا في الخارج مع ارتفاع قيمتها التصديرية.

وأضاف "المرسي"، أن المحافظة نجحت هذا العام في زراعة 24 ألف فدان من محصول الفول السوداني عالي الجودة، وأن أغلب المساحات المنزرعة توجد بمنطقة شرق العوينات والفرافرة بالشركات الاستثمارية ومناطق الاستصلاح الحديث.

وأشار إلى أن محصول الفول السوداني من محاصيل الزيوت الصيفية الرئيسية التي تنجح زراعتها في الأراضي الجديدة، والتي غالبا ما تكون أراضي رملية أو صفراء، ويحقق إنتاجية عالية في الوادي الجديد، وله عائد اقتصادي كبير بخلاف المحاصيل الأخرى.

وأكد "المرسي" أن المديرية وضعت خطة مكثفة خلال الفترة الماضية للعمل على نجاح زراعة الفول السوداني وزيادة المساحات المنزرعة منه، عن طريق التوسع في الحقول الإرشادية وعقد الندوات المتخصصة للمزارعين، وإقناعهم بضرورة التخلي عن الزراعات التقليدية المستهلكة للمياه، وتقديم التوصيات والإرشادات الفنية وتحفيزهم على الزراعة.