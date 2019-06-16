قال السيد عبد المجيد، مدير عام الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد اليوم الأحد، إن المديرية تعمل حاليا على إحلال وتطوير المساجد القديمة المشيدة بالطوب اللبن بجميع قرى ومدن المحافظة حفاظا على سلامة المصلين، وذلك في ضوء خطة الوزارة لتطوير المساجد على مستوى الجمهورية.

وأضاف "السيد"، أن المديرية تتولى حاليا إنشاء وإحلال وتجديد كل من مساجد النبوي المهندس بالخارجة، والشركة 17 بالخارجة، والمروة بالخارجة، والشيخ والي بالداخلة، واللواء صبيح بالفرافرة، والنشواني بالداخلة، مضيفا أن هناك عددا من المساجد الأخرى جري وضعها في خطة الإحلال والتطوير.

وأوضح أن المحافظة يوجد بها 395 مسجدا حكوميا تشرف عليها مديرية الأوقاف دعويا وماليا، كما يوجد 190 مسجدا أهليا تشرف عليهم المديرية إشراف دعوي فقط، مضيفا أن جميع المساجد يجرى صيانتها بالكامل، ورفع تقرير للوزارة بكافة احتياجاتها.