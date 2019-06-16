"خدمة المواطنين" بسوهاج تستجيب لـ730 شكوى خلال مايو الماضي

استقبلت إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة سوهاج 790 شكوى من المواطنين خلال شهر مايو الماضي، وتم حل 730 شكوى منها، وجاري حل 60 متبقية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وقال الدكتور الطاهر موهوب مدير عام إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، إن الشكاوى التي استقبلتها الإدارة خلال شهر مايو الماضي، تنوعت بين بناء بدون ترخيص، وإزالات بأنواعها، وطلبات لتوصيل المرافق من مياه شرب وصرف صحي ورصف طرق، وإقامة كباري، وتوصيل كهرباء، وغاز طبيعي، بالإضافة إلى طلبات تقنين أراضي لواضعي يد، وتظلمات من بعض الموظفين.

وأشار "موهوب" إلى أنه تم حل 92% من تلك الشكاوى، من خلال التنسيق مع مراكز ومدن المحافظة، والمديريات والمصالح الحكومية، لافتاً إلى أنه تم العمل على إنهاء 60 حالة متبقية، مؤكداً على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين طبقاً لتوجيهات السيد محافظ سوهاج، مضيفا أن بحث الشكوى يستغرق بعض الوقت، وأن إدارة خدمة المواطنين تعمل بشكل جديد في التواصل مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وحل المشكلات في أقصر وقت ممكن.