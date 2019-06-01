محافظ المنوفية يستقبل الدكتور أسامة الأزهري بمكتبة بالديوان العام

استقبل اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، اليوم، الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، بمكتبه في الديوان العام، وتأتي تلك الزيارة لحضور فعاليات الأمسية الدينية والحفل السنوي لتكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد الشيخ محمد عبد الرحيم بمدينة الشهداء.

ورحب محافظ المنوفية، بـ"الأزهري" على أرض المحافظة، والتي تعد شعاعًا للعلم والتربية والثقافة كونها تتميز عن غيرها من محافظات الجمهورية بأنها محافظة الرؤساء والعلماء والنابغين، ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة المتعلمين بها.

وأعرب الأزهري، عن سعادته بهذه الزيارة ومشاركته تلك الأمسية الدينية وسط الفائزين والمكرمون من حفظة كتاب الله، ومشاركته فرحتهم ودعمه الكامل لهم.

وفي نهاية اللقاء، أهدى محافظ المنوفية درع المحافظة لـ"الأزهري"، كما أهدى الأخير كتاب الله كهدية تذكارية لمحافظ المنوفية.