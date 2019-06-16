يستأنف الفنان أحمد عز، تصوير مشاهد الجزء الثاني من فيلمه "ولاد رزق 2"، اليوم، بعد عودته من الخارج، قبل أيام، تمهيداً لعرضه في سباق عيد الأضحى المقبل.

وفي سياق مختلف، يتابع عز ردود الفعل إزاء فيلمه "الممر"، المعروض حالياً بدور العرض السينمائي، الذي يتناول فترة نكسة 1967 وما تبعها بعام كامل، حيث حاز الفيلم علي إشادات جماهيرية ونقدية، بحسب بيان صحفي صادر عنه اليوم.

ويشارك في بطولة "الممر" إياد نصار، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أحمد فلوكس، محمد جمعة، أسماء أبواليزيد، وضيفي الشرف هند صبري وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.