لأول مرة.. "CIB" يتيح التقديم على البطاقات الائتمانية والقروض أونلاين

أطلق البنك التجاري الدولي في مصر "CIB"، في خطوة هي الأولى بالسوق المصرية، خاصية الحصول على القرض الشخصي والبطاقات الائتمانية، عن طريق التقديم عبر الموقع الإلكتروني للبنك، وذلك في إطار حرص البنك الأكثر ارتباطًا بالتكنولوجيا، ويبحث دائمًا عن كل ما هو جديد، لتقديمه لعملائه بمختلف مستوياتهم من خلال فريق عمل متميز يعكف دائمًا على توفير أفضل الحلول المالية والمنتجات المصرفية الابتكارية التي تناسب كافة العملاء.

وقال البنك، في بيان له، اليوم، إن ذلك التوجه يأتي في إطار إيمانه من البنك بأن التحول الرقمي الذي يقوده أصبح ضرورة في ظل الثورة التكنولوجية التي يشهدها القطاع المصرفي عالميًا وحرصًا على تقديم كل ما هو جديد، وتصميم وتطوير الخدمات البنكية لتلبية احتياجات العملاء.

ويأتي ذلك تطبيقًا لشعار "مع CIB البنك يجيلك مكان ما تكون"، مما يجعل قنوات التواصل بين العميل والبنك، تتم بكل يسر وأمان سواء للحصول على القرض الشخصي أو البطاقة الائتمانية، واحتفاءً بذلك وفر البنك مميزات خاصة للتقديم أونلاين من ضمنها خصم يصل إلى 50% على المصروفات الإدارية للقرض وإصدار البطاقة الائتمانية بالمجان بدون مصروفات إدارية للسنة الأولى.

وعن كيفية التقديم "أونلاين"، شرح البنك الخطوات التي تمكن العميل من الحصول على القرض الشخصي أو البطاقات الائتمانية، وأولها أن يقوم العميل بملء الاستمارة الخاصة به عبر الموقع الإلكتروني من هــنــــــــا

بعدها مباشرة يتصل البنك بالعميل للمتابعة، وتأكيد الحصول على الطلب الخاص به، وبعدها يتوجه أحد موظفي البنك إلى العميل لإنهاء إجراءات التقديم في المكان والموعد الذي يحدده العميل، وذلك بعد التحقق من وضع العميل في قائمة الاستعلام الائتماني I-Score.

وأوضح البنك، أن هذه الخاصية الجديدة هي أحدث القنوات الرقمية التي يوفرها البنك التجاري الدولي- مصر (CIB) من أجل توفير خدمة أكثر ابتكارًا وكفاءة تلبي احتياجات العملاء وتقديم تجربة بنكية متميزة.

القرض الشخصي من البنك التجاري الدولي- مصر "CIB" في نقاط:

- القرض الشخصي يبدأ من 5 آلاف جنيه ويصل إلى مليون جنيه.

- تأمين على الحياة حتى إنهاء مدة القرض.

- مرونة في فترة السداد تبدأ من 12 شهرًا إلى 120 شهرًا.

- إمكانية الاقتراض بضمان الودائع والشهادات.

- سهولة سداد القرض خلال أكثر من 200 فرع وأكثر من 80 ماكينة إيداع نقدي.

بطاقات CIB الائتمانية في نقاط عامة:

- فترة سماح بدون فائدة تصل إلى 55 يومًا.

- سحب نقدي فوري يصل إلى 100% من الحد الائتماني.

- خيارات متعددة لسداد مستحقات البطاقة الائتمانية.

- رسالة مجانية بعد كل معاملة.

- الاختيار الذاتي للرقم السري.

- تغطية تأمينية على الرصيد المدين بقيمة تصل إلى نصف مليون جنيه.

- إمكانية تجميع نقاط مقابل كل "واحد" جنيه يتم إنفاقه على المشتريات، حيث يمكن استبدالهم بقسائم شراء أو كاش باك أو حجز سفر.

- بطاقات ائتمانية CIB-EGYPTAIR "Mileseverywhere" المشتركة، فهي تمنح مزايا غير مسبوقة خاصة بالسفر والتعاملات البنكية.

- بطاقات إضافية مجانية للأسرة مدى الحياة.

- نظام تقسيط المشتريات يصل إلى 36 شهرًا بأقل معدل فائدة.

- خصومات برنامج Smart Shopper بأكثر من 200 متجر بمختلف المجالات.

- كشف حساب شهري مجانًا.

- خدمة Online Secure من CIB للدفع الإلكتروني.

- رسالة مجانية للتذكير بموعد السداد.

- إمكانية استخدام بطاقة الائتمان في الخارج.

وخصص البنك التجاري الدولي- مصر "CIB"، رابط للتعرف على معلومات أكثر عن بطاقات CIB الائتمانية من هـنـــــــــــا