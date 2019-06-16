أعلن البنك التجارى الدولي- مصر CIB عبر موقعه الإلكتروني، حاجته لوظائف Direct Sales Agent - Outsource للعمل بفرع مبتديان، في إطار خطة البنك التوسعية وسعيه لزيادة قدرة البنك التنافسية على اجتذاب عملاء جدد، من خلال تطوير كوادره البشرية وزيادة عدد موظفيه.

ويشترط البنك في المتقدم الآتي:

- أنّ يكون المتقدم للوظيفة حاصلًا على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، التجارة أو ما يعادلهما.

- أنّ يكون من حديثي التخرج أو بحد أقصى عامين من الخبرة.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

متطلبات الوظيفة

- تقديم المنتجات المالية للعملاء باستخدام التقنيات المعتمدة من أجل تلبية احتياجات العملاء والحفاظ على حصتها في السوق من البنك التجاري الدولي.

- التأكد من تسليم المستندات المطلوبة في الوقت المناسب للحفاظ على سجلات دقيقة بما يتماشى مع سياسات وإجراءات العمل.

- إعداد تقارير المبيعات لإسداء النصح لمشرفي المبيعات المباشرين، وتوضيح تقدم المبيعات لدعم اتخاذ مزيد من القرارات.

- حضور اجتماعات منتظمة مع "مشرف المبيعات المباشرة" لمراجعة أنشطة المبيعات الأسبوعية واليومية والشهرية، والتقدم في الأهداف وحالة العملاء المحتملين.

ويمكنك التقدم للوظيفة إلكترونيًا من هنـــــا.