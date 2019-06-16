نشأت الديهي: سور مجرى العيون من أهم المناطق الأثرية في العالم

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بتوجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإزالة المباني الموجودة داخل منطقة سور مجرى العيون بالكامل، وذلك خلال برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TEN".

وأضاف "الديهي"، أن منطقة سور مجرى العيون تُعد من أهم المناطق الأثرية في العالم، وقرار مدبولي، جاء من أجل إخلائها من العشوائيات، لإعادة المظهر الحضاري لها، مؤكدًا أنها شهدت تخريبا، نتيجة الإهمال المتعمد لها.

واستطرد: "الدولة بتصلح، ولكن تصليح مخطط وليس عشوائيا، حيث نقوم بحل مشكلة العشوائيات بشكل جذري، من خلال تقديم حلول مُرْضِية للمواطنين".