قال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم، إن المديرية بدأت موسمها الصيفي بـ180 مسجدا جامعا لتعليم الأطفال القرآن الكريم وأخلاق الإسلام وآدابه وقيم الانتماء وحب التعايش، وبعضا من سيرة النبي الكريم وكونه أرسل رحمة للعالمين.

وأضاف "خشبة"، في تصريحات صحفية، اليوم، أن هذا الموسم غير مسبوق في عدد المساجد وفي الاستعدادات من قبل المديرية والإدارات الفرعية، لأن اهتمام الأمة بالنشء هو علامة نصرها وفأل طالعها فهم عدة المستقبل وعتاده.

وأكد أنه روعي في نشاط المسجد الجامع أن يشمل الأسكندرية كلها ريفا وحضرا وأن جميع الإدارات الـ ١١ قد بدأت نشاطها حيث نهدف لإيجاد بنية أساسية توعوية دينية وثقافية وأخلاقية وقيمية ووطنية تحمي النشء وتجعل له حصانة ضد ما يستهدفه من تيارات التطرّف أو الانحراف، والتحلل مضيفا أن شباب الأئمة سيكون لهم دور كبير في هذه المدارس.