نصر: مشروعات مشتركة بين مصر وبيلاروسيا تستهدف أسواق دول أخرى

قال السفير إيهاب نصر، سفير مصر في روسيا، إن القيادة البيلاروسية تنظر بتقدير بالغ لمصر، لتوزان رؤاها وعمق قرارتها ودرايتها بالمنطقة والأوضاع الدولية ولمدى حرصها على الاستقرار بالشرق الأوسط، موضحًا أن الاتصالات بين البلدين مستمرة ودائمة ولم تنقطع يومًا منذ استقلال بيلاروسيا.

وأضاف "نصر"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على قناة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن الرئيس البيلاروسي قام بزيارة مصر مرتين قبل ذلك، وهذا يّدل على عمق العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن العام الماضي شهد افتتاح خط إنتاج شركة مينسك للشاحنات "ماز" في مصر، وهي شركة بيلاروسية.

وتابع سفير مصر لدى روسيا، أن هذه المشروعات والتعاون المشتركة يّخلق منتج قادر على غزو أسواق ثالثة ليس فقط الأسواق المصرية والبيلاروسية، وذلك لقدرة مصر على توصيل المنتجات للأسواق العربية والأفريقية، مشيرا إلى أن السلع البيلاروسية تّلقى رواج في عدد كبير من الأسواق.