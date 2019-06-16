رفض فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية، إجراء محادثات سلام مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، حسبما ذكرت قناة "العربية".

ويخشى السراج من أن تصبح المنشآت النفطية جزءا من الصراع في ليبيا.