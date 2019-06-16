أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارين جمهوريين، بتعيين قيادات جامعية.

وأشار إلى أن القرارين شملا تعيين كلا من، الدكتور أشرف طارق أحمد حافظ، نائبا لرئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عطية محمد البيومي، نائبا لرئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب.

وتولى الدكتور أشرف حافظ، منصب مدير مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة لمدة عامين، في الفترة من 12 يونيو 2016 إلى 11 يونيو 2018.

بينما شغل الدكتور محمد عطية، منصب وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب منذ 1 أغسطس 2012، إلى أن صدر قرار جمهوري بتعينه عميدا لكلية الطب في يناير 2019.