لقى شخصين مصرعهما، بينما أصيب ثالث بإصابات خطيرة، إثر وقوع حادث تصادم وقع، مساء اليوم، بين سيارتين ملاكي أعلى كوبري بني حسين التابعة لمركز أسيوط.

كانت مديرية أمن أسيوط، قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، بوقوع حادث تصام بين سيارتين ملاكي أعلى كوبرى قرية بني حسين بدائرة المركز ووقوع وفيات ومصابين.

انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع ـحمد ربيع منصور، 23 عاما، وخالد محمد سيد أبوزيد، 23 عاما، وإصابة أحمد أسامة مصطفى عبدالرحيم، 24 عاما، فى غيوبة تامة مع نزيف بالمخ وكدمات بالجسم، فتم نقل المصاب والجثث والتحفظ عليهم بمشرحة مستشفى أسيوط الجامعي.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، ورفع آثار الحادث عن الطريق وتسيير حركة المرور، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.