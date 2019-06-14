مصرع شاب ونجاة خمسيني في حادث تصادم بالدقهلية

لقي شاب مصرعه، وأصيب رجل، إثر حادث تصادم بين توك توك ودراجة بخارية أمام قرية كفر علام التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء محمد حجى، مدير الأمن، إخطارا، من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بوقوع حادث التصادم المشار إليه آنفا، ووجود متوفى ومصاب.

وبانتقال ضباط مباحث المركز وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، تبين مصرع "محمد عاطف مصطفى" ٢١ سنة، قائد الدراجة البخارية، ومقيم كفر علام، وإصابة "سرحان عبد الوهاب القزاز" ٥٥ سنة، سائق التوك توك، من قرية ميت الخولي عبد الله .

ونقلت الجثة والمصاب إلى مشرحة واستقبال مستشفى منية النصر.

وحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.