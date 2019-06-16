إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 7 اشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارتين، إحداهما ملاكي والأخرى نقل بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط.

تلقى العميد حمدي هاشم، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، إخطارا من المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط، يفيد بوقوع تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى نقل على طريق "أسيوط - ديروط" الزراعي عند قرية منقباد.

وبالإنتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ، وأسفر عن الحادث إصابة 7 أشخاص، وجرى نقل 4 من المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي و3 إلى مستشفى الإيمان العام، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وحُرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

نقلت الإسعاف المصابين إلى مستشفيي أسيوط الجامعي والإيمان.