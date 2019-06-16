تعقد جلسة النطق بالحكم على وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال، غدا الاثنين، بتهمة الكسب غير المشروع، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية.

وأسندت النيابة لصلاح الدين هلال أنه خلال الفترة من مايو 2015 حتى أغسطس 2015 بصفته من الخاضعين للقانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضى حصل لنفسه ولغيره على كسب غير مشروع بأن قبل عضوية عاملة لنفسه ولأفراد أسرته بالنادي الأهلي بلغت إجمالي قيمتها 120 ألف جنيه سدد المتهم صلاح الدين هلال من قيمتها مبلغ 50 ألف جنيه، كما طلب وأخذ رشوة ملابس من الشركة المصرية الأوروبية للمعارض والتجارة ايجو وضبط منها جزء بحوزته وبلغت قيمتها 179093 جنيها سدد من قيمتها 5304٫90 جنيها، كما طلب ملابس أخري من شركة بايمن بفندق فور سيزون وطلب وأخذ رشوة هاتف محمول هوواوي وآخر ايفون 6، كما طلب وأخذ رشوة إفطارا له ولعشرين فرداً من أفراد أسرته بفندق كمبنسكي بالقاهرة بمبلغ 14809,4 جنيه، وبلغت قيمة العطايا التي طلبها وأخذها المتهم كرشوة 403542 جنيها‎.