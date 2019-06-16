نظمت القنصلية الفرنسية بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم، حفل استقبال رينو موزولييه، رئيس إقليم بروفونس الب كوت دازور بجنوب فرنسا "الإقليم الذي يضم نيس وكان ومرسيليا وإكس أون بروفونس" وغيرها من المدن الكبرى، في مقر القنصلية بالمنشية، بحضور چانينا إيريرا، قنصل عام فرنسا باﻹسكندرية.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن زيارة رينو موزولييه جاءت لتجديد اتفاقية التعاون التي تم توقيعها عام 2002 بين الإقليم والمحافظة، تأكيدا على استمرار الرغبة في التعاون.

وأضاف أنه من المقرر توقيع الاتفاقية، غدا، في مبني محافظة الإسكندرية في مراسم رسمية، ويأتي ذلك في إطار التعاون بين البلدين في كل المجالات.

وأشار إلى أن العلاقة بين مصر وفرنسا موجود منذ القدم، في جميع المجالات الثقافية والسياسية بين البلدين.

وقال رينو موزولييه بجنوب فرنسا، أنه التقى محافظ الإسكندرية في مارسيليا وناقشا تفعيل العديد من الاتفاقيات.

وأضاف، "جئت اليوم من أجل تفعيل تلك الاتفاقية، ومعي وفد من أجل جدية العمل، وتذكرت لحظة منذ 10 سنوات عندما جئت لمنح 500 ألف كتاب لمكتبة الإسكندرية كمنحة من المكتبة القومية في فرنسا".

كما أهدت ريم علاء الدين، فنانة سكندرية، رينو موزولييه لوحة فنية لقلعة قايتباي، وقالت چانينا إيريرا، إن رئيس أقليم بجنوب فرنسا لم يتمكن من زيارة قلعة قايتباي فأهدته الفنانة اللوحة.