نفى اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، ما تردد من أنباء حول رفض المحافظة إطلاق اسم الشهيد أبانوب على أحدى مدارس المحافظة، موضحًا أنه لم يّعرض أحد أو يقترح أي شخص إطلاق اسم الشهيد على المدرسة من أجل رفضه أو الموافقة عليه.

كما نفى "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، ما تردد من شائعات بشأن عدم موافقة المحافظة على إطلاق اسم الشهيد على أحد المنشآت، وقال أنه تم اختيار كوبري يؤدي إلى قرية الشهيد ويمشي عليه كل سكان قريته، وتم إطلاق اسمه عليه.

وتابع :" هو شهيد مصر كلها، وهذا حقه علينا وعلى مصر"، وأوضح نور الدين أن الدولة تهتم بتكريم ابنائها من الشهداء وتقوم بتشكيل لجنة لبحث واختيار أقرب موقع جغرافي لأي شهيد، ويتم إطلاق اسمه عليه لتخليد اسمه، سواء مدرسة أو كوبري أو مركز شباب.