البترول تعلن تفاصيل اتفاق التسوية لـ"وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل"

أصدرت الهيئة العامة للبترول، بيانا، حول التسوية التي توصلت إليها مع هيئة كهرباء إسرائيل، بقيمة 500 مليون دولار، بشأن اتفاق للغاز الطبيعي توقف العمل به.

وقالت الوزارة، إنه في ضوء الحكم الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 2015 من غرفة التجارة الدولية (ICC) ضد الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، بأحقية هيئة كهرباء إسرائيل في الحصول على تعويضات تقدر بحوالي1.7 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى مبلغ الفوائد.

وأضافت، أن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بمساندة ودعم الجهات الحكومية المعنية، وحرصا على توفير المناخ الجاذب للاستثمار، توصلت إلى "اتفاق ودي" لحل النزاع القائم بين الأطراف، وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل، إلى مبلغ تسوية قدره 500 مليون دولار أمريكي.

وأشارت إلى أن اتفاق التسوية قد وُقِّع بتاريخ اليوم (16 يونيو 2019)، من قبل الأطراف، والتي تتضمن أهم النقاط التالية:

1- بعد الوصول إلى تاريخ الإغلاق (تاريخ تفعيل اتفاق التسوية من قبل الأطراف)، سيتم تنازل هيئة كهرباء إسرائيل عن جميع الحقوق الناشئة أو المتعلقة بحكم التحكيم الصادر لصالحها.

2- قيمة التسوية، مبلغ وقدره 500 مليون دولار أمريكي، يتم سداده على 8 سنوات ونصف، كالتالي:

أ- 60 مليون دولار كدفعة مقدمة فى تاريخ تفعيل اتفاق التسوية.

ب- 40 مليون دولار بعد 6 أشهر من تاريخ تفعيل اتفاق التسوية.

ج- سداد المبلغ المتبقى بواقع 16 قسط نصف سنوي، بمبلغ 25 مليون دولار.

د- سيتم ضمان سداد المدفوعات عن طريق استصدار خطاب اعتماد مستندى من البنك الأهلي المصري، وفقاً لأحكام القانون المصري.

3- في حالة عدم الالتزام بالسداد لمدة قسطين، وعدم قدرة هيئة كهرباء إسرائيل الحصول على قيمة مبلغ التسوية المتبقي تحت اتفاق التسوية، من خلال "طلب الإسراع بسداد المبلغ المتبقي بالاعتماد المستندي البنكى الصادر لها"، يحق لها إنهاء اتفاق التسوية، شريطة قيام هيئة كهرباء إسرائيل برد كافة المبالغ التي تم الحصول عليها بموجب هذا الاتفاق.