ريهام سعيد تتحدث عن علاقة دينا الشربيني بعمرو دياب: "بعتبرها ملهمتي"

استهلت الإعلامية ريهام سعيد، أولى حلقات برنامجها "صبايا"، الذي يُعرض على قناة "الحياة"، بعد عيد الفطر المبارك، بالحديث عن علاقة الفنانة دينا الشربيني بالمطرب القدير عمرو دياب، حيث ذكرت أنها تُعتبر دينا الشربيني مُلهمة لها، حيث إنها مرت بالكثير من الظروف التي مرت بها الإعلامية.

وقالت "سعيد": "دينا الشربيني مرت بظروف زيي بالضبط، لأنها ظهرت كممثلة زي الصاروخ وكانت مكسرة الدنيا وكان مُتوقع لها أنها تشارك في كل الأفلام والمسلسلات بس فجأة دخلت السجن في إحدى القضايا وظلت سنة في محبسها".

وتابعت: "فجأة اقترن اسمها باسم مطرب كبير، هي طلعت اتكلمت عنه إنه دايما يدعمها فنيا ونفسيا، رغم إنهم رفضوا يعلنوا أي علاقة ارتباط بينهما، بين بينهما ارتباط فني، أصبحت دينا حاليا كل الناس بتتكلم عنها".