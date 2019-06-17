قالت الدكتورة نيفين جامع، المدير التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز ضخ ما يقرب من 21 مليار جنيه لتمويل عدد من المشروعات في الفترة ما بين 2014 حتى 2018، موضحة أنه يوجد 33 فرعًا للجهاز على مستوى الجمهورية حتى نكون قريبين من الجميع.

وأضافت "جامع"، خلال حوارها في برنامج "الحياة اليوم"، الذي يُعرض على شاشة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، والإعلامي خالد أبو بكر، أن الجهاز لا يهدف إلى الربح قدر اهتمامه بالبعد الاجتماعي والتنموي.

وأوضحت المدير التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يُفكر في طرق تصنيع السلع التي نستوردها من الخارج، وسُبل توفيرها للمواطنين.