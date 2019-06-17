علق عالم الآثار الدكتور زاهي حواس على بيع بعض الآثار المصرية ومنها رأس توت عنخ آمون بإحدى صالات المزادات الأمريكية.

وقال حواس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "مش معنى إن فيه آثار بتتباع إنها تبقى مسروقة وأنت عارف إن آثارنا رسميا كانت بتباع رسميًا لحد عام 1983 وأي واحد معاه قطعة آثار كان بيروح المتحف المصري وياخد ختم إنها مش مسروقة وتطلع برة".

وأكد حواس أن رأس توت عنخ آمون خرجت من معبد الكرنك بعد عام 1970 "بالتالي من حق مصر تماما إنها ترجع الرأس دي ووزارة الآثار والنائب العام اتحركوا بسرعة".

وتحدى حواس أن تمتلك صالة المزادات ما يثبت أن هذا الرأس خرج من مصر بشكل شرعي، مشددًا على أن وزارة الآثار ستنجح في استرجاع القطعة الأثرية وأن صالة المزادات الشهيرة لن تضحي بسمعتها.