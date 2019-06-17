علق الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، على الأزمة التي يمر بها طلاب الثانوية السودانية المصريون.

وأكد عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن وزارة التعليم العالي تتابع الوضع، مطمئنًا الطلاب المصريين من دارسي الثانوية السودانية: "عندنا مساحة من الوقت ونأمل إن تستقر الأوضاع في السودان".

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن كل الاحتمالات واردة في التعامل مع الأزمة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع مع السفير المصري بالسودان باستمرار.

وتابع: "مفيش مشكلة عند الطلبة المصريين لأنهم إجازة وفيه وعد من المجلس العسكري السوداني إن الجامعات تفتح قريبًا وأنه لو مبدأتش الدراسة في السودان هيكون لينا مطالب أخرى".