"التعليم العالي" تهنئ هاني عازر بوسام الاستحقاق الألماني

يتقدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة وقيادات المجتمع الجامعي والمراكز والمعاهد البحثية وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب، بالتهنئة للمهندس المصري العالمي الدكتور هاني عازر، لحصوله وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى لجمهورية ألمانيا الاتحادية، مشيدًا بما قدمه من جهود مثمرة ورؤية واضحة فرضت اسمه بقوة على الساحة الدولية، بعدما ارتبط بمشاريع النقل الكبرى وسكك الحديد على مستوى العالم، وحصل على العديد من الجوائز والتكريم العالمي.

وتخرج عازر في كلية الهندسة بجامعة عين شمس ثم سافر إلى ألمانيا ليدرس الهندسة المدنية بمدينة "بوخوم" الألمانية، ثم تدرج في رحلة علمية ومهنية طويلة إلى أن ترأس فريق بناء نفق Tiergarten تحت برلين سنة 1994، وبعدها أصبح كبير المهندسين لأكبر محطة قطارات في أوروبا وهي محطة "ليرتر بانهوف" في برلين.

اختير ضمن أشهر 50 شخصية في ألمانيا بعدما شيّد محطة سكك حديد برلين عام 2006، كما شارك في عشرات المشروعات بألمانيا وارتبط اسم عازر بعشرات الأنفاق ومشروعات حول العالم حتى أصبح أشهر خبير أنفاق في العالم.

كرمته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عام 2006 بمناسبة افتتاح محطة برلين للقطارات لجهوده في خدمة ألمانيا بوسام الجمهورية الألمانية.