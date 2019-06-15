استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه الدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حول أعمال إنشاء الغرفة النظيفة بمقر المعهد الجديد بالنزهة.

وأوضح التقرير أنه تم إعداد طلب للحصول على معلومات؛ لطرحها على الشركات المتخصصة في إنشاء تلك الغرف، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية اللازمة لإنشائها.

كما أنه جاري طرح طلب الحصول على المعلومات للشركات المتخصصة، والبدء في الخطوات الفعلية للمشروع، ومن المخطط تنفيذ الإجراءات خلال فترة الشهور الأربعة القادمة.

وأضاف التقرير أنه تم طرح طلب العروض على ما يزيد عن 35 شركة عالمية متخصصة فى الدراسات الخاصة بتصميم وإنشاء وتشغيل مثل هذه الغرف لتحديد أفضل التكنولوجيات المستخدمة، وتحقيق أعلى عائد اقتصادى منها.

وأشار التقرير إلى أن هذا المشروع تم تصميمه ليكون نواة للنهوض بصناعة الإلكترونيات في الشرق الأوسط، كما أنه يمثل نقلة نوعية في استراتيجية المعهد نحو الربط مع الصناعة، وإنشاء معامل وخطوط شبه صناعية يمكن أن يتم تطبيق مخرجاتها فى صناعة الإلكترونيات والمستشعرات، حيث تمثل هذه المخرجات أحد مكونات الثورة الصناعية الرابعة التي تعتبر من أهم ركائز التنمية المستدامة عالميا.