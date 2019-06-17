وزير التعليم العالي: اختبار قدرات للالتحاق بكلية الإعلام لأول مرة

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إنه تقرر إجراء اختبار قدرات لطلاب كليات الإعلام لأول مرة.

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن هناك بعض الكليات التي تحتاج بعض القدرات والسمات الشخصية من الطلاب الذين سيلتحقوا بها.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن بعض الكليات لابد أن يجتاز الطلاب اختبار قدرات للقبول لديها منها "التربية الموسيقية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الرياضية"، لافتًا إلى أن باب اختبار القدرات مفتوح قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة.