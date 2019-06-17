رئيس جامعة المنصورة: كُلياتنا تتجه لـ"الكتب الإلكترونية" ومنع الورقية

قال الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن الأساتذة في كليات الجامعة يستخدمون أفضل الطرق الإلكترونية للتسهيل على الطلاب في فهم المعلومات، موضحًا أن الجامعة تتجه نحو "الكتاب الإلكتروني" كجزء من التطور الطبيعي.

وأضاف "عبد الباسط"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "ON E"، أن كليتي التجارة والحقوق العام الماضي لم تطبعا أي كُتب ورقية، حيث إن الأجيال الحالية مهتمة بالوسائل التكنولوجية أكثر من غيرها، وكانت الكتب عبارة عن أسطوانات مدمجة بشكل جذاب، بها طريقة للتصفح بشكل أسهل، وهذا وفر أموالًا بشكل غير طبيعي.

وأشار رئيس جامعة المنصورة، إلى أن نسخ أحد الطلاب هذه الكتب الإلكترونية وتوزيعها على الطلاب جريمة متكاملة الأركان، حيث لا تحفظ الحقوق الأدبية لأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن الكتب الإلكترونية وزعت على الطلاب بثمن التكلفة، وحقوق الملكية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس محفوظة.