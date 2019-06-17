اختفت والدة الفنانة مني فاروق المتهمة في القضية المعروف باسم "الفيديوهات الإباحية" من مشهد خروج ابنتها من قسم مدينة نصر أول، بعد إنهاء إجراءات القرار الصادر بإخلاء سبيلها والفنانة شيما الحاج على ذمة التحقيقات في القضية.

مكثت والدة "منى" في منزلها بمدينة نصر، وفضلت استقبالها داخل شقتها بعيدا عن أعين الصحفيين والمصورين.

ورافق "منى" شقيقها مصطفى طوال اليوم، منذ الصباح خلال ترحيلها من السجن إلى القسم، وكان آخر ظهور لوالدتها صباح أمس في سجن القناطر الخيرية.

كانت محكمة جنايات القاهرة "غرفة مشورة"، قررت إخلاء سبيل الفنانتين على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بالإعلان عبر الظهور في فيديو إباحي بتدابير احترازية بعد أن قبلت المحكمة استئناف المتهمتين على قرار حبسهما 45 يومًا، في جلسة الخميس الماضي.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور في المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما، بعدما رصدت مباحث الإنترنت رصد فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتين أثناء ممارسة الفجور، فجرى رصدهما وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما.