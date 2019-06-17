أعربت الفنانة منى فاروق المتهمة في القضية المعروف باسم "الفيديوهات الإباحية" عن سعادتها بإخلاء سبيلها، وخروجها من قسم شرطة مدينة نصر أول، وعودتها إلى المنزل.

وقالت في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إن المعاملة طوال فترة حبسها على ذمة القضية، كانت على مستوى عالي من الحرفية والتعاون من المحيطين بها، سواء داخل قسم شرطة مدينة نصر أو في سجن القناطر الخيرية.

وقالت مني في أول تعليق لها عقب وصولها إلى منزلها في مدينة نصر: "سعيدة برجوع حريتي ليا ونفسي أنام علشان جعانة نوم بسبب طول مدة إنهاء الإجراءات".

وعن عودتها للفن خلال الفترة المقبلة أكدت أنها لم تتخذ أي قرار في الوقت الحالي، مشيرة أنها ستوضح موقفها خلال الأيام القادمة من خلال فيديو ستقوم بنشره على موقع الصور والفيديوهات "الانستجرام".

كانت محكمة جنايات القاهرة "غرفة مشورة"، قررت إخلاء سبيل الفنانتين على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بالإعلان عبر الظهور في فيديو إباحي بتدابير احترازية بعد أن قبلت المحكمة استئناف المتهمتين على قرار حبسهما 45 يومًا، في جلسة الخميس الماضي.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور في المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما، بعدما رصدت مباحث الإنترنت رصد فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتين أثناء ممارسة الفجور، فجرى رصدهما وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما.