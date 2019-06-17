أعلن مجلس نقابة الصحفيين، في ختام اجتماعه بالساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، برئاسة النقيب ضياء رشوان، تشكيل هيئة المكتب واللجان، بعد نحو ثلاثة أشهر من إجراء انتخابات التجديد النصفي، 15 مارس الماضي.

وبعد اجتماع استمر ما يقرب من سبع ساعات، أسفر تشكيل هيئة المكتب عن تولي جمال عبدالرحيم، منصب وكيل أول النقابة، ورئاسة لجنتي التدريب والتأديب، وتولي خالد ميري، منصب وكيل ثاني النقابة، ورئاسة لجنتي القيد والتحقيقات.

وتقلد محمد شبانة، منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين، أما هشام يونس فتولى منصب أمانة الصندوق، وعضوية لجنة القيد.

وبخصوص تشكيل اللجان، يترأس محمد سعد عبدالحفيظ، لجنتي الشؤون العربية والإسكان، وعضوية لجنة القيد، بينما يتولى عمرو بدر رئاسة لجنة الحريات ومنصب السكرتير العام المساعد، ويترأس أيمن عبدالمجيد، لجنة التشريعات ومشروع العلاج بالنقابة، بالإضافة إلى عضوية لجنة القيد الاستئنافي، أما حماد الرمحي، فيترأس لجنة المعاشات، ويكون عضوًا بلجنة استئنافي، وأمينًا للجنة التسويات.

كما اتفق على أن يتقلد حسين الزناتي، منصب وكيل لجنة نشاط، ورئيس لجنة الحج والعمرة، وعضوية هيئة التأديب، بينما يتولى محمد خراجة، منصب وكيل النقابة للشؤون الاقتصادية، ورئاسة لجنة تنمية الموارد.

ويتولى محمود كامل، رئاسة اللجنة الثقافية، ومعها الروابط والشعب بعد انضمامها لها، ويكون عضوًا بلجنة القيد، وأخيرًا يتولى محمد يحيى يوسف، رئاسة لجنة الخدمات، وأن يمثل النقابة في صندوق التكافل، على أن يرأس النقيب ضياء رشوان مباشرة لجنة التسويات بالنقابة.